Dia movimentado em Anastácio: drogas, violência doméstica e prisão por furto marcam semana

Ocorrências foram registradas pela Polícia Militar
A cidade de Anastácio registrou uma série de ocorrências policiais entre terça e quarta-feira 16 e 17, incluindo apreensões de drogas em ônibus, prisão por furto e um caso de violência doméstica com envolvimento de criança.
As ações foram conduzidas pelo 7º Batalhão da Polícia Militar e equipes especializadas do Canil Setorial, com uso de cães farejadores.
Confira:
Apreensões de drogas na BR-262
Durante fiscalização de rotina na BR-262, zona rural de Anastácio, o Canil Setorial do 7º Batalhão da Polícia Militar apreendeu mais de 16 quilos de drogas em dois ônibus distintos. As ações contaram com o apoio dos cães farejadores K-9 Hera e K-9 Pacu.
Na primeira ocorrência, registrada na madrugada, os cães localizaram duas malas contendo 11,5 kg de entorpecentes — 10,968 kg de skunk e 0,565 kg de haxixe marroquino. A bagagem pertencia a uma passageira de 29 anos, que já havia desembarcado antes da abordagem. O material foi entregue à Polícia Judiciária.
Horas depois, ainda na manhã do mesmo dia, um passageiro de 28 anos foi preso transportando 4,756 kg de skunk. O suspeito confessou que levaria a droga de Corumbá até São Paulo por R$ 1.000,00. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.
Furto e resistência à prisão no centro da cidade
Outra equipe do 7º BPM prendeu um homem de 31 anos após ele invadir a casa da ex-companheira no centro de Anastácio e furtar alimentos, roupas e utensílios.
O fato ocorreu na terça-feira (16), mas foi registrado na quinta (18). No momento da prisão, ele portava uma faca e resistiu à abordagem.
Violência doméstica com presença de criança
Na noite de quarta-feira (17), no bairro Cristo Rei, um casal de 27 e 40 anos foi detido após agressões mútuas durante uma discussão.
A filha do casal, de apenas 6 anos, presenciou a briga e relatou que a mãe se torna agressiva quando consome bebida alcoólica. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
