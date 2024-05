Dinho Vital morre após troca de tiros em Anastácio

O ex-vereador da cidade de Anastácio, Dinho Vital, foi morto após uma troca de tiros na tarde desta quarta-feira (08), em frente a uma chácara onde estavam sendo realizadas as comemorações de aniversário do município anastaciano, na BR 262, próximo à Ponte do Taquarussu.

Diversos vídeos circulam pelas redes sociais e mostram cenas do que teria ocorrido momentos antes do fato que acabou na morte do ex-vereador. A confraternização, realizada em um espaço de eventos, reuniu inúmeras autoridades políticas da cidade, mas infelizmente terminou com ofensas e agressões físicas conforme as imagens divulgadas, onde é possível ver Dinho discutindo com um oponente político e sendo retirado do local.

De acordo com outros convidados do evento, o ex-vereador teria então retornado armado com a intenção de continuar a briga iniciada anteriormente. Ainda na rodovia, ele teria ameaçado seguranças do local quando um deles, teria atirado em Dinho Vital que morreu imediatamente.

O corpo de Dinho Vital permaneceu no acostamento da rodovia, próximo à sua caminhonete, um Fiat Toro, que também foi atingida por disparos, tendo um dos pneus furados. Uma pistola também foi localizada próxima ao corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local e a BR 262 precisou ser parcialmente bloqueada para o trabalho dos peritos. O corpo foi encaminhado ao IMOL no início da noite.

Ainda não foram divulgados horário e local do velório do corpo do ex-vereador Dinho Vital.