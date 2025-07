Dirigindo bêbado, homem é preso em Anastácio

PM de Anastácio / Divulgação

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (10) por dirigir sob efeito de álcool no bairro Jardim Independência, em Anastácio.

A prisão foi realizada por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

O veículo foi abordado após os policiais notarem que o condutor trafegava com os faróis parcialmente apagados. Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais visíveis de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,79 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido pela legislação.

Além da infração por alcoolemia, o veículo estava com o licenciamento vencido, motivo pelo qual foi removido ao pátio do Detran. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

O caso foi registrado e segue em investigação.

