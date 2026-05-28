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Infraestrutura

DNIT abre licitação de R$ 11,6 milhões para projetar duplicação da BR-262 entre Terenos e Anastácio

Edital prevê estudos e projetos de engenharia para trecho de 105,7 quilômetros

Da redação

Publicado em 28/05/2026 às 08:02

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Divulgação/DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou na quarta-feira (27) o edital de licitação para contratar os estudos e projetos de engenharia da futura duplicação da BR-262 entre os municípios de Terenos e Anastácio. O investimento previsto é de R$ 11.650.868,17.

O planejamento contempla um trecho de 105,7 quilômetros da rodovia federal. A abertura das propostas está marcada para 17 de julho, às 9h, no horário de Mato Grosso do Sul. O edital foi divulgado no Diário Oficial da União.

A contratação não inclui o início imediato das obras de duplicação. Nesta etapa, o governo federal busca empresas para elaborar estudos técnicos, projetos básicos e projetos executivos que irão definir como a ampliação da pista será executada.

O processo foi dividido em dois lotes. O primeiro abrange o trecho entre o entroncamento das rodovias MS-352 e MS-355, em Terenos, até o acesso da MS-162, em Dois Irmãos do Buriti. O segmento possui 59,9 quilômetros, entre os quilômetros 383,9 e 443,8 da BR-262, com valor estimado em R$ 6.061.050,64.

Já o segundo lote vai do entroncamento com a rodovia MS-162 até o acesso da Avenida JK, em Anastácio e Aquidauana. O trecho possui 45,8 quilômetros, entre os quilômetros 443,8 e 489,6, com previsão de R$ 5.589.817,53.

Segundo o edital, a escolha da empresa vencedora ocorrerá pelo critério de técnica e preço. O modelo de disputa será fechado, sem etapa pública de lances sucessivos. Nesse formato, as concorrentes apresentam as propostas técnicas e financeiras diretamente para análise da administração pública.

Antes da nova licitação, o DNIT já havia avançado no planejamento da duplicação da rodovia BR-262 em outro segmento da rodovia. Em outubro de 2025, o órgão assinou contrato com a Houer Engenharia Ltda. para elaboração dos projetos entre Campo Grande e Terenos.

O contrato anterior prevê investimento de R$ 6.112.171,40 para estudos, projetos básicos e executivos de restauração, duplicação e implantação de variantes em um trecho de 42,64 quilômetros. A extensão vai do entroncamento com a BR-163, em Campo Grande, até o acesso da MS-352/355, em Terenos.

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