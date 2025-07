Dois ficam gravemente feridos após choque elétrico em Aquidauana

Divulgação Corpo de Bombeiros

Dois homens sofreram queimaduras graves após um acidente de trabalho com choque elétrico enquanto realizavam manutenção em uma usina solar, na tarde de ontem (8), em Anastácio. As vítimas, de 60 e 36 anos, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana e encaminhadas conscientes e orientadas ao Pronto Socorro do município.



O acidente ocorreu por volta das 13h, na rua Acogo. Durante o deslocamento para o local, a equipe de resgate encontrou um veículo particular que já transportava os trabalhadores feridos, que apresentavam queimaduras generalizadas em face, pescoço, tórax e membros superiores.



As vítimas foram transferidas para a Unidade de Resgate dos bombeiros, receberam os primeiros atendimentos e, em seguida, foram levadas ao hospital, onde ficaram sob cuidados médicos.

