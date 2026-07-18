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Tradição em Anastácio

Dos sabores aos grandes shows, Festa da Farinha conquista turistas

Evento vai além do público local e atrai visitantes em busca da gastronomia, dos shows e das tradições nordestinas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/07/2026 às 09:20

Atualizado em 18/07/2026 às 09:26

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O Pantaneiro

Muito além dos moradores aquidauanenses e anastacianos, a Festa da Farinha foi se consolidando como um dos principais atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul. A cada edição, visitantes de diferentes cidades escolhem Anastácio para aproveitar a gastronomia típica, os grandes shows e a valorização da cultura nordestina, transformando a Praça Arandu em um ponto de encontro de famílias e amigos.

Festa da Farinha4

Entre os turistas que fizeram questão de prestigiar a abertura da 18ª Festa da Farinha, na noite desta sexta-feira (17), está o servidor público federal Elio Araújo de Oliveira, de 65 anos, morador de Campo Grande. Ao lado da esposa, ele contou que desejava conhecer o evento há muitos anos e aproveitou a programação deste ano para realizar a visita.

Com raízes nordestinas, Elio destacou que a experiência superou as expectativas e elogiou tanto a organização quanto a culinária oferecida durante a festa. Entre as opções escolhidas pelo casal estava o tradicional espetinho de carne de sol acompanhado de mandioca.

"Há muito tempo queríamos conhecer a Festa da Farinha. Aproveitamos a oportunidade, ainda mais com os shows. Gostamos muito da festa", afirmou.

Festa da Farinha3

Frequentadora assídua do evento, a aposentada Cecila da Silva Serra, de 78 anos, também marcou presença. Ela contou que acompanha a Festa da Farinha há anos e faz questão de participar de todas as edições. Cecila trabalhou no O Pantaneiro durante a década de 1960 e considera o evento uma das principais celebrações culturais da região.

Ao lado dela estava a amiga Ordália Furtado, de 72 anos, que resume o sentimento de muitos visitantes.

"Espero o ano inteiro pela Festa da Farinha. Venho pelos shows, pela gastronomia", destacou.

Festa da Farinha2

A presença de turistas reforça o crescimento da Festa da Farinha como a maior feira da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Além de preservar as tradições ligadas à mandioca e à cultura nordestina, a programação impulsiona o turismo, fortalece o comércio local e movimenta diversos setores da economia durante os dias de realização.

Neste sábado (18), a festa chega ao seu segundo e último dia com expectativa de receber novamente um grande público. A principal atração da noite será a dupla campo-grandense Munhoz & Mariano, encerrando a programação que começou com grande sucesso na sexta-feira, quando João Gomes e Lendas 67 lotaram a Praça Arandu.

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