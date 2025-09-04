Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e bicicleta elétrica em Anastácio

Colisão ocorreu na rua João Leite Ribeiro
Divulgação Corpo de Bombeiros
Ontem, por volta das 17h20min, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um sinistro de trânsito. No local, rua João Leite Ribeiro, centro de Anastácio, a guarnição constatou o fato, colisão envolvendo carro e bicicleta elétrica, com duas vítimas.
O condutor da ciclomotor de 52 anos, foi encontrado deambulando pelo local, consciente e orientado, escoriações nos membros superior direito e inferior lado esquerdo.
Já a passageira, de 65 anos, foi encontrada caída ao solo, em decúbito lateral esquerdo, consciente e orientada, apresentando palidez, pele fria, sudorese, sangramento pelo nariz, ferimento corto-contuso na boca, hematoma na face e escoriações nos membros inferiores.
A guarnição realizou os procedimentos de Primeiros Socorros e o transporte ao Pronto Socorro, onde ficaram sob cuidados médicos.
