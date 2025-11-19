Acessibilidade

21 de Novembro de 2025

Polícia

Dupla é presa após furto a estabelecimento comercial em Anastácio

crime aconteceu na noite de segunda-feira (17), quando os indivíduos invadiram o estabelecimento e levaram dinheiro e três chapéus

Da redação

Publicado em 19/11/2025 às 10:18

Atualizado em 19/11/2025 às 10:24

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de arrombar e furtar um comércio no Centro de Anastácio. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (17), quando os indivíduos invadiram o estabelecimento e levaram dinheiro e três chapéus.

De acordo com o 7º BPM, a equipe foi acionada após a vítima, de 37 anos, constatar o arrombamento e comunicar o furto. Durante as diligências, os policiais localizaram dois suspeitos, de 45 e 33 anos, que confessaram a prática do crime. Com a dupla, foi encontrado um dos objetos subtraídos, posteriormente reconhecido pelo proprietário do comércio.

Os homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanecem à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

