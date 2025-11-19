Dupla é presa após furto a estabelecimento comercial em Anastácio

crime aconteceu na noite de segunda-feira (17), quando os indivíduos invadiram o estabelecimento e levaram dinheiro e três chapéus
Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação
A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de arrombar e furtar um comércio no Centro de Anastácio. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (17), quando os indivíduos invadiram o estabelecimento e levaram dinheiro e três chapéus.
De acordo com o 7º BPM, a equipe foi acionada após a vítima, de 37 anos, constatar o arrombamento e comunicar o furto. Durante as diligências, os policiais localizaram dois suspeitos, de 45 e 33 anos, que confessaram a prática do crime. Com a dupla, foi encontrado um dos objetos subtraídos, posteriormente reconhecido pelo proprietário do comércio.
Os homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanecem à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Domingo será de tempo nublado e temperatura alta para Aquidauana e Anastácio
Restaurante do Posto Taquaruçu é reinaugurado em Anastácio
Anastácio abre período de matrículas e rematrículas na Rede Municipal
Cidades
As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Evento
O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS