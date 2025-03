Dupla Ã© presa com skunk e medicamentos sem receita em AnastÃ¡cio

Getam

Policiais desconfiaram de um carro que tinha uma corda amarrando a porta. Deram ordem de parada e descobriram drogas e medicamentos sem comprovação, em abordagem na noite de domingo (30), na avenida da Integração, em Anastácio.

De acordo com a ocorrência, a abordagem ocorreu após os policiais identificarem um veículo trafegando com a porta amarrada por uma corda.

Durante a busca nos pertences dos passageiros, foram encontrados quatro pacotes contendo substância análoga à maconha do tipo Skunk, totalizando aproximadamente 2,058 kg.

Portanto, o passageiro responsável pelo material ilícito confessou que transportava a droga da cidade de Corumbá para Campo Grande.

Além do entorpecente, a equipe localizou no veículo 20 caixas de lidocaína 0,3%, solução utilizada para preenchimento intradérmico, sem qualquer documentação que comprovasse a legalidade do transporte.

O motorista do carro relatou que apenas realizava o transporte dos produtos entre Corumbá e Campo Grande.

Assim, o passageiro que transportava a droga recebeu voz de prisão por tráfico e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O motorista do veículo foi qualificado como testemunha da ocorrência.

