Dupla é presa por tráfico de drogas na região do Parque Ypê

Caso ocorreu em Anastácio / Divulgação

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos na noite de quinta-feira (2), por tráfico de drogas em Anastácio.

Após denúncias informando que traficantes estavam vendendo drogas na região do Parque Ypê, equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento no local, quando flagrou dois jovens em atitude suspeita.

Ao ver os policiais, eles correram e um deles dispensou um pacote na rua, mas acabaram sendo abordados.

Dentro do embrulho que o jovem de 20 anos havia jogado, os policiais encontraram 42 paradinhas de pasta base de cocaína. Na casa do rapaz, que morava com a irmã, os militares encontraram mais 10 gramas da mesma droga escondida em um vaso de planta.

Com o suspeito também foram encontrados um iPhone e R$ 107,50. Com o jovem de 18 anos nada foi localizado.

Os dois foram levados para a delegacia.