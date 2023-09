Durante depoimento feminicida alega que mandou áudio na intenção de Mikaeli ser socorrida

Juliano Azevedo, de 28 anos, autor do feminicídio de Mikaeli Oliveira Rodrigues, de 22 anos, contou em depoimento que ele mandou o áudio para o padrasto da esposa enquanto saia da cidade, e que, na verdade, fez aquilo porque achou que daria tempo de alguém achar a vítima e chamar o socorro. O crime aconteceu na noite do dia 7 de setembro deste ano, em Anastácio.

Durante o depoimento dele ele alega não se lembra do momento exato do crime, que apena se recorda do momento em que deu uma facada no ombro da esposa e que em seguida ela correu para o banheiro e depois lembra dele saindo de casa. O primeiro golpe de canivete foi na varanda da casa do casal.

Para a polícia Juliano disse que o casal estava voltando de uma lanchonete com a família quando no carro percebeu que Mikaeli trocava mensagem com o suposto pivô da traição, em certo momento ele tomou o celular da mão dela e viu que os dois se chamava de "amor", ele ainda contou a polícia que deixou os filhos dormindo dentro do carro quando desceram e começaram a discutir, e que no momento em que a vítima confessou a traição e ainda o chamou de "corno" ele perdeu a cabeça.

Após o crime, o rapaz correu na casa da mãe desesperado e pedia que a mãe pegasse uma roupa para eles saírem da cidade que a mãe dele precisava cuidar das crianças, ainda na noite do dia 7 de setembro o rapaz abasteceu o carro e saiu da cidade em direção piraputanga, no caminho mandou um áudio para o padrasto de mikaeli momento em que a mãe ficou sabendo do crime, em seguida Juliano mudou de ideia e seguiu para Campo Grande.

Na delegacia, o rapaz disse à delegada Karolina Pereira que amava demais a esposa e os filhos, e que em outubro o casal completaria nove anos de casados. O autor se entregou na presença da mãe que também foi ouvida e com os dois filhos. Juliano segue preso e deve passar por audiência de custódia