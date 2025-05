Educação Avalia Leitura nas Escolas Municipais

Assessoria de Comunicação de Anastácio

Com foco na melhoria da alfabetização e na garantia de uma educação de qualidade, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Setor Pedagógico, iniciou nesta segunda-feira (19) um processo de avaliação da percepção leitora dos alunos do Pré II ao 5º Ano da rede municipal.

A iniciativa tem como objetivo identificar as potencialidades e os desafios enfrentados pelos estudantes no processo de leitura, gerando dados que possibilitem intervenções pedagógicas mais eficazes e personalizadas, de acordo com a realidade de cada turma.

“A leitura é uma ferramenta essencial para a aprendizagem e, com esse olhar atento e cuidadoso, reafirmamos nosso compromisso com a melhoria contínua do ensino em nossa rede municipal”, destacou a equipe pedagógica da Secretaria de Educação.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação mais inclusiva, eficaz e voltada para o desenvolvimento pleno dos estudantes.

Se quiser, posso juntar este conteúdo com os anteriores em um relatório especial sobre as ações da Prefeitura nas áreas de educação, esporte, meio ambiente e assistência social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!