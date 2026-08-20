Educação de Anastácio lamenta morte do servidor Joadilson Miranda

Joadilson Miranda era servidor público há mais de duas décadas / Reprodução/Redes sociais

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Anastácio comunicou, nesta quinta-feira (20), o falecimento do servidor público Joadilson Miranda, ocorrido na noite de quarta-feira (19). Ele atuava como inspetor na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon.

De acordo com o comunicado, Joadilson dedicou mais de 20 anos ao serviço público municipal e era integrante da comunidade escolar da unidade. Em razão da morte, a instituição suspendeu as aulas nesta quinta-feira, em respeito à memória do servidor.

Ainda na nota, a Secretaria Municipal de Educação manifestou pesar pela perda e destacou a solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de luto.

A causa da morte não foi divulgada. Até o momento, também não foram informados os detalhes sobre o velório e o sepultamento de Joadilson.