Educação de Anastácio reforça acompanhamento nutricional nas escolas municipais

Cardápios são elaborados com apoio de nutricionistas para garantir alimentação saudável, equilibrada e adequada ao desenvolvimento das crianças
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio desenvolve nas escolas da rede municipal um trabalho de acompanhamento nutricional, garantindo uma alimentação saudável, equilibrada e de qualidade para os alunos. A iniciativa busca assegurar que as refeições oferecidas contribuam para o desenvolvimento, a saúde e o aprendizado das crianças.
Com o apoio de profissionais da nutrição, os cardápios são elaborados com cuidado, oferecendo refeições nutritivas e adequadas às necessidades de cada faixa etária. O trabalho faz parte do compromisso da administração municipal com a promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes.
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