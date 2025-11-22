Acessibilidade

23 de Novembro de 2025 • 04:36

Educação Especial de Anastácio encerra comemorações com evento sobre inclusão

A programação integrou relatos de experiências pedagógicas, demonstrações artísticas de estudantes e discussões sobre práticas

Da redação

Publicado em 22/11/2025 às 09:57

O encontro contou com a participação de profissionais da educação, famílias e representantes da comunidade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio promoveu na última sexta-feira (21) o encerramento das comemorações do 5º aniversário do Núcleo de Educação Especial, com um evento que reuniu apresentações culturais, palestras e debates sobre educação inclusiva no Centro de Convenções. O encontro contou com a participação de profissionais da educação, famílias e representantes da comunidade.

A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou durante o evento o compromisso da rede municipal com a inclusão educacional. “Cada vez que nos reunimos para falar de inclusão, reforçamos nosso compromisso com uma escola que acolhe, respeita e acredita no potencial de cada criança”, afirmou a gestora, ressaltando a importância da construção coletiva de uma educação mais inclusiva.

A programação integrou relatos de experiências pedagógicas, demonstrações artísticas de estudantes e discussões sobre práticas educacionais inclusivas, simbolizando a consolidação do núcleo como referência na promoção de políticas de acessibilidade e valorização da diversidade no ambiente escolar.

