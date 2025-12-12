Educação integral e cívico-militar se destacam em Anastácio

As iniciativas buscam fortalecer a disciplina, estimular a criatividade, promover a expressão cultural / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem intensificado os investimentos em projetos pedagógicos extracurriculares em suas escolas, visando ampliar a formação integral dos estudantes e qualificar a experiência escolar. Duas unidades em especial – a Escola Municipal Jardim Independência (tempo integral) e a Escola Cívico-Militar Teodoro Rondon – têm se destacado com uma programação diversificada que inclui música, esportes, artes e educação ambiental.

Na Escola Jardim Independência, os alunos participam regularmente de atividades como Banda Musical, aulas de Karatê, oficinas ambientais, corpo coreográfico e dança. Já na Teodoro Rondon, também são desenvolvidos projetos de Banda Musical, corpo coreográfico e atividades de dança. As iniciativas buscam fortalecer a disciplina, estimular a criatividade, promover a expressão cultural e melhorar o engajamento dos estudantes com o ambiente escolar.

A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou o impacto positivo dessas ações na formação dos alunos. “Os projetos oferecem formação teórica e prática, estimulam a criatividade e contribuem para a formação cidadã dos nossos estudantes, reafirmando o compromisso da gestão com uma educação pública de qualidade”, afirmou.

A ampliação de projetos extracurriculares integra uma estratégia da administração municipal para oferecer uma educação mais completa e conectada com as múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil e juvenil. A expectativa é que, além do conteúdo curricular tradicional, os estudantes desenvolvam habilidades socioemocionais, artísticas e esportivas que serão fundamentais em sua trajetória pessoal e profissional.

A iniciativa também reflete a importância atribuída pela gestão ao modelo de escola em tempo integral e ao ensino cívico-militar, que têm se consolidado como alternativas importantes na rede pública de Anastácio, atendendo às demandas das famílias e preparando os alunos para os desafios futuros.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!