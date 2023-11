Eleição dos diretores das Escolas Estaduais de Anastácio acontece hoje

Votação nas escolas / Divulgação

Nesta quinta-feira (30), quatro escolas estaduais em Anastácio, estão em eleições para escolha dos novos diretores.



A Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgou informações sobre os procedimentos adotados para as eleições. Nas escolas sem turno noturno, a votação poderá estender-se após o término das aulas até às 18h ou 19h, permitindo que pais e responsáveis que trabalham tenham a oportunidade de exercer o seu direito de voto.



Por outro lado, para as escolas com turno noturno, a Comissão organizadora definiu o encerramento da votação até às 21h, viabilizando tempo hábil para a apuração dos votos no mesmo dia. Todos os horários de votação foram previamente divulgados pela Comissão Escolar para garantir o amplo conhecimento e participação de toda a comunidade escolar.



Veja os candidatos: