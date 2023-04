Em Anastácio, família flagra jacaré pegando sol na prainha do rio (vídeo)

Família teve surpresa boa no caminho da escola em Anastácio / Arquivo Pessoal

Em Anastácio, uma família flagrou um jacaré tomando sol na prainha do rio Aquidauana nesta segunda-feira, dia 3.

Leitor de O Pantaneiro, Felipe Alexandre Gomes Fernandes, de 37 anos, dono do empreendimento Capinhas.com enviou a cena e conta que foi gravada por volta das 13h.

No vídeo, o pai está a caminho da escola com os filhos, quando passam pela Ponte Velha de Anastácio, caminhando e observam o animal às margens do rio Aquidauana. A família fica surpresa, pois há muito tempo não viam o réptil no local.

"Olha lá o jacaré. Faz tempo que não vemos um desse por aqui", disse o rapaz na gravação. O filho dele, faz um alerta para o pai tomar cuidado enquanto filma para não derrubar o aparelho celular no rio.

As crianças ficam impressionadas com o jacaré e felizes por contemplar a beleza do animal.

Veja o vídeo: