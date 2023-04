Em Anastácio, moradores enfrentam ausência do poder público

Os moradores da localidade “Três Coqueiro Azul”, no Km 470 da rodovia BR 262, distante 19 quilômetros do centro da cidade de Anastácio, estão enfrentando, a quase um mês, muita dificuldade para transitar pelo local, seja de carro, bicicleta, moto a pé, e, principalmente de cadeira de rodas.

Uma mulher que trabalha na localidade, e que pediu para não ser identificada, procurou a redação de O Pantaneiro e relatou o drama vivido pelas pessoas que necessitam entrar e sair do local, por um acúmulo de terra decorrente das últimas tempestades. O local conta inclusive com uma pousada.

“Tem um senhor que ele é cadeirante ele não tem como passar nesse “areião”. Inclusive o “areião” fica bem na frente da porteira da casa dele. Aí ele não tem acesso para ele poder sair. Já faz mais de 15 dias que ele não vai para a cidade. Tem as outras pessoas que eles tentam passar com o carro deles e acaba atolando”, relata a mulher.

Apesar da situação, que os moradores e trabalhadores enfrentam para se deslocar no local, a denunciante conta que pela prefeitura eles são considerados como área urbana, e que inclusive, pagam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Entre os vários pedidos feitos à prefeitura, a mulher conta que a resposta que os moradores recebem por parte das autoridades municipais, é que uma equipe irá ao local. Ela conta que, a equipe já compareceu, mas até o momento nenhuma providência foi tomada para acabar com esse quadro.

Solidária com a situação das pessoas, a direção da pousada existente na região, permite que alguns motoristas deixem o carro no estacionamento, porque esse acúmulo de terra não atinge totalmente a entrada do estabelecimento.