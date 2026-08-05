Energisa divulga nota de esclarecimento aos clientes de Anastácio e Aquidauana

A Energisa divulgou uma nota oficial na manhã desta quarta-feira (5) informando que uma ocorrência afetou o fornecimento de energia elétrica para parte dos clientes de Anastácio e Aquidauana. Segundo a concessionária, equipes técnicas foram acionadas imediatamente e seguem trabalhando para normalizar o serviço.

De acordo com a empresa, a prioridade neste momento é restabelecer o fornecimento de energia para todos os consumidores atingidos. A Energisa informou ainda que as causas da ocorrência serão apuradas após a conclusão dos trabalhos.

Apesar da nota mencionar apenas uma "ocorrência", informações apuradas indicam que um incêndio atingiu a subestação de energia de Anastácio, provocando a interrupção no abastecimento elétrico.

O problema não se restringe apenas ao município de Anastácio. Há mais de seis horas, moradores de Aquidauana e parte de Dois Irmãos do Buriti também permanecem sem energia elétrica, enfrentando transtornos em residências, comércios e serviços essenciais.

Na nota, a concessionária também faz um alerta à população para que não se aproxime de cabos rompidos ou caídos ao solo, uma vez que eles podem permanecer energizados mesmo após a interrupção do fornecimento, representando risco de acidentes.

Em caso de ocorrências, a empresa orienta que os consumidores utilizem os canais oficiais de atendimento, como o WhatsApp Gisa, pelo número (67) 99980-0698, o aplicativo Energisa On ou a Central de Atendimento, no telefone 0800 722 7272.

Até o momento, a Energisa não divulgou uma previsão para a conclusão dos reparos e o restabelecimento total do fornecimento de energia nas cidades afetadas.