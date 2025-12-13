Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:15

Anastácio

Enxadrista anastaciano é finalista do Campeonato Estadual de Xadrez do MS 

 Éryco Augusto Pariz da Silva já coleciona experiência significativa em competições oficiais e representa com destaque o município de Anastácio

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 05:35

Atualizado em 13/12/2025 às 05:40

Éryco Augusto Pariz da Silva estudante do CEMAX - Centro de Ensino em Matemática e Xadrez está participando da final do Campeonato Estadual de Xadrez Absoluto de Mato Grosso do Sul , organizado pela FESMAX Federação Sul-matogrossense de Xadrez.

O torneio reúne os vinte melhores enxadristas de todas as idades do estado, contando com titulados de Mestre Nacionais e ex Campeões Estaduais disputando o Título mais importante do xadrez Clássico Estadual.

Apesar de sua juventude, Éryco Augusto já coleciona experiência significativa em competições oficiais e representa com destaque o município de Anastácio, onde se formou esportivamente e tem apoio da comunidade e família.

Éryco Augusto conquistou a vaga na final pelo seu desempenho em 2025 nos JEBs - Jogos Escolares Brasileiro, representado MS conquistado o Quarto lugar por equipe na Série OURO, nos JEMS - Jogos escolares da juventude de Mato Grosso do Sul e no Circuito Estadual de Xadrez Escolar na Categoria Sub14.

A final Estadual de xadrez Absoluto é o ponto alto da temporada sul-matogrossense, reunindo enxadristas de todos os níveis em disputas emocionantes no ritmo Clássico e ocorre em Campo Grande entre os dias 11 e 14 de dezembro.

