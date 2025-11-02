Acessibilidade

02 de Novembro de 2025

Enxadrista de Anastácio é Campeã Estadual de Xadrez

Sophia Eduarda, de apenas 7 anos, conquista o título estadual e destaca o talento anastaciano nos tabuleiros

Redação

Publicado em 02/11/2025 às 15:47

Atualizado em 02/11/2025 às 15:51

Com apenas 7 anos de idade, a jovem Sophia Eduarda Pariz da Silva já fez história no xadrez sul-mato-grossense. Representando o município de Anastácio, a pequena enxadrista sagrou-se Campeã Estadual de Xadrez 2025, na categoria Sub-08, após uma brilhante campanha no Campeonato Estadual promovido pela FESMAX (Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez).

O torneio contou com três etapas, sendo a última realizada ontem, na capital do Estado. Sophia teve um desempenho impressionante, somando 72 pontos — 32 a mais que a segunda colocada — e sofrendo apenas uma derrota em toda a competição. O resultado garantiu a ela o título de Campeã Estadual 2025, consolidando-se como uma das grandes promessas do xadrez em Mato Grosso do Sul.

Aluna do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, Sophia demonstra talento e dedicação desde muito cedo, tornando-se motivo de orgulho para familiares, professores e toda a comunidade anastaciana.

Além da conquista de Sophia, Anastácio também brilhou em outras categorias. Luisa Pariz Cacho garantiu o vice-campeonato estadual na categoria Sub-10 Feminino, enquanto Éryco Augusto Pariz da Silva ficou com o vice-campeonato na categoria Sub-14, ambos somando 48 pontos após as três etapas.

Com esses resultados, o município encerrou o Campeonato Estadual com um total de 7 troféus, incluindo um título estadual, dois vice-campeonatos e várias colocações de destaque, reafirmando o crescimento e a força do xadrez local.

No total, 20 enxadristas representaram Anastácio durante o campeonato, sob a orientação dos professores e técnicos Adriana Pariz e Érico da Silva. A participação da equipe foi viabilizada graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, além do empenho dos pais, responsáveis e do CEMAX.

Com jovens talentos despontando e uma equipe técnica dedicada, Anastácio mostra que o futuro do xadrez sul-mato-grossense passa, sem dúvida, por suas mãos — e pelos lances certeiros de uma campeã chamada Sophia Eduarda Pariz da Silva.

Meteorologia

Novembro chega com possibilidade de chuva para Aquidauana e Anastácio

O dia começa com temperaturas mais amenas pela manhã, girando em torno dos 29 °C

Esportes

Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025

Provas acontecem nos dias 15 e 16 de novembro e integram as comemorações dos 38 anos do município

