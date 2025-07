Enxadrista de Anastácio garante vaga no Brasileiro Escolar

Assessoria de Comunicação

O jovem enxadrista Éryco Augusto Pariz da Silva conquistou um feito inédito para o esporte de Anastácio ao se tornar vice-campeão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na categoria 12 a 14 anos, ritmo rápido. A conquista, alcançada no último final de semana em Campo Grande, garantiu uma das duas vagas para representar o estado no JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que acontecerá em outubro, em Minas Gerais.

Estudante do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e da EECIM Maria Corrêa Dias, Éryco brilhou nos tabuleiros e conquistou a medalha de prata representando o município de Anastácio. Com mais de cinco anos de atuação no xadrez, ele já soma títulos em competições nacionais e internacionais, sendo um dos principais nomes do esporte na região.