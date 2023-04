Equipe da Força Tática do 7º BPM prende uma mulher por tráfico

Divulgação / 7ºBPM

Os militares receberam informações sobre uma residência que, possivelmente, estariam escondidos os objetos roubados na madrugada deste último sábado, dia 22.

Tal residência é de um dos autores do roubo que foi preso na noite de domingo, dia 23.

Segundo informações, uma jovem de 20 anos estaria com a chave da tal residência. Os militares deslocaram até a casa da mulher que, inicialmente, negou passar o endereço da residência do autor do crime, mas após ter o conhecimento dos fatos, resolveu levar os militares até o local.

Ao chegar na casa, a jovem franqueou a entrada dos militares que encontraram duas televisões, um notebook, uma máquina de cartão, 86 gramas de pasta base de cocaína em seu estado puro e cinco balanças.

A jovem que estava presente no dia do roubo ocorrido neste último sábado, 22, afirmou ter o conhecimento de que o autor comercializava drogas, bem como os locais onde as drogas estavam armazenadas.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.