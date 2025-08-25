Equipe feminina de Anastácio celebra sucesso em competição de futsal

A direção da escola e o professor Ismael expressaram gratidão à administração municipal, citando nominalmente o prefeito Manoel Aparecido
A equipe já se prepara para a próxima etapa da competição, que acontecerá em setembro, na cidade de Rio Brilhante / Arquivo pessoal
A Escola Estadual Deputado Carlos Souza Medeiros está em festa com o excelente desempenho de seus jovens atletas em uma recente competição de futsal. A equipe feminina, em especial, se destacou ao chegar à grande final, um resultado que coroa cinco anos de trabalho e dedicação sob a liderança do professor de Educação Física Ismael Pereira Correa.
Além de parabenizar o time feminino pelo resultado, o professor Ismael fez questão de ressaltar a união do grupo. "A equipe trabalha junta há cinco anos", afirmou, destacando o talento e a dedicação das atletas L. Vitória, Isabel, Thaemily, Romeiro, Isadora, Joyce, Ana Gabriela, Ana Letícia, M. Martinez e Poliana. A escola também obteve um ótimo resultado com a equipe masculina, que conquistou o 7º lugar na competição.
Em uma nota de agradecimento, a direção da escola e o professor Ismael expressaram sua gratidão à administração municipal, citando nominalmente o prefeito Manoel Aparecido, o secretário de Saúde, João Braga, o secretário de Esportes, Luiz Abdalla, e o servidor Junior Queiroz. O apoio e investimento no esporte, segundo eles, têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos jovens talentos.
A escola também agradeceu o apoio incondicional dos pais e o acompanhamento de Rosineia Patinho do Espírito Santo, que tem sido um suporte valioso para o time feminino. Com os bons resultados, a equipe já se prepara para a próxima etapa da competição, que acontecerá em setembro, na cidade de Rio Brilhante.
