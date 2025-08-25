Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 21:07

Buscar

Últimas notícias
X
Destaque

Equipe feminina de Anastácio celebra sucesso em competição de futsal

A direção da escola e o professor Ismael expressaram gratidão à administração municipal, citando nominalmente o prefeito Manoel Aparecido

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 18:47

Atualizado em 25/08/2025 às 19:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe já se prepara para a próxima etapa da competição, que acontecerá em setembro, na cidade de Rio Brilhante / Arquivo pessoal

A Escola Estadual Deputado Carlos Souza Medeiros está em festa com o excelente desempenho de seus jovens atletas em uma recente competição de futsal. A equipe feminina, em especial, se destacou ao chegar à grande final, um resultado que coroa cinco anos de trabalho e dedicação sob a liderança do professor de Educação Física Ismael Pereira Correa.

Além de parabenizar o time feminino pelo resultado, o professor Ismael fez questão de ressaltar a união do grupo. "A equipe trabalha junta há cinco anos", afirmou, destacando o talento e a dedicação das atletas L. Vitória, Isabel, Thaemily, Romeiro, Isadora, Joyce, Ana Gabriela, Ana Letícia, M. Martinez e Poliana. A escola também obteve um ótimo resultado com a equipe masculina, que conquistou o 7º lugar na competição.

Em uma nota de agradecimento, a direção da escola e o professor Ismael expressaram sua gratidão à administração municipal, citando nominalmente o prefeito Manoel Aparecido, o secretário de Saúde, João Braga, o secretário de Esportes, Luiz Abdalla, e o servidor Junior Queiroz. O apoio e investimento no esporte, segundo eles, têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos jovens talentos.

A escola também agradeceu o apoio incondicional dos pais e o acompanhamento de Rosineia Patinho do Espírito Santo, que tem sido um suporte valioso para o time feminino. Com os bons resultados, a equipe já se prepara para a próxima etapa da competição, que acontecerá em setembro, na cidade de Rio Brilhante.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Registros

Ocorrências em Anastácio envolve perturbação, prisões e acidente de trânsito

Rua Oscar Trindade de Barros

Mulher é agredida pelo marido dentro de carro e testemunhas acionam a PM

Trânsito

Motociclista fica ferido após acidente causado por fios rompidos em Anastácio

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Anastácio

Moradora de Anastácio, Frauzina Pães Ojeda morre aos 59 anos

Furto de capacetes é registrado em Anastácio

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Anastácio

Publicidade

Luto

Moradora de Anastácio, Frauzina Pães Ojeda morre aos 59 anos

ÚLTIMAS

Polícia

Mais de uma tonelada de maconha é apreendida após perseguição na BR-060

Motorista capotou picape na rodovia

Saúde

MS adota cordão roxo para identificar pessoas com fibromialgia

O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo