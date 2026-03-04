Acessibilidade

04 de Março de 2026 • 20:46

Educação

Equipe pedagógica analisa indicadores educacionais de Anastácio

Encontro avaliou dados de desempenho, aprovação e frequência escolar para fortalecer estratégias pedagógicas

Da redação

Publicado em 04/03/2026 às 17:23

Participaram da reunião o prefeito Manoel Aparecido - Cido, a secretária de Educação Vera Terra e os coordenadores regionais do CRE 1 / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Na manhã desta quarta-feira (4), a Prefeitura de Anastácio realizou uma reunião para apresentação e análise dos índices e indicadores educacionais do município, com foco na melhoria da qualidade do ensino e na elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Durante o encontro, foram avaliados dados de desempenho dos alunos, taxas de aprovação, frequência escolar e resultados das avaliações externas, que compõem o cálculo do índice. A análise desses indicadores é fundamental para identificar desafios, fortalecer estratégias pedagógicas e direcionar ações que contribuam para melhores resultados na aprendizagem.

Participaram da reunião o prefeito Manoel Aparecido - Cido, a secretária de Educação Vera Terra e os coordenadores regionais do CRE 1, Gleide Godoy e Josué Cabral. A presença das lideranças educacionais demonstra o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto os resultados e atuar de forma integrada para promover avanços na educação.

A iniciativa reforça a importância do trabalho conjunto entre a administração municipal e a coordenação regional de educação para garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às necessidades reais das escolas e dos estudantes. A partir dos dados analisados, serão definidas ações prioritárias para melhorar os índices educacionais e assegurar uma aprendizagem de qualidade para todos os alunos da rede municipal.

