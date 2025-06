Equipe técnica enfrenta desafios no Pantanal para garantir acesso à educação

AGECOM

Levar educação até as regiões mais remotas do Pantanal de Aquidauana exige esforço técnico, físico e emocional. Entre os dias 2 e 17 de junho, uma equipe da Prefeitura percorreu cerca de 42 quilômetros dentro do Pantanal para realizar um minucioso levantamento topográfico e planialtimétrico no trecho entre a Fazenda Santa Isabel e a Fazenda Bahia Negra, até a ponte da vazante do Criminoso, situada a 5,82 km da ponte do Rio Negro.

A ação, executada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, teve como objetivo mapear interferências como redes elétricas, tubulações e travessias naturais, essenciais para o planejamento de obras que garantam o transporte escolar e o acesso de moradores às comunidades da região. A equipe foi composta pelo geógrafo Emerson Pinheiro dos Santos, o motorista Lucivando de Souza Alves e os auxiliares Odilson Ortiz Elias Junior e Elenir Bento da Silva Filho.