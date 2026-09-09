Equipes reforçam limpeza e manutenção de espaços públicos em Anastácio

Na região central, os trabalhos incluem serviços de roçada, limpeza das vias e retirada de entulhos / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio informou, nesta terça-feira (08), que equipes da Secretaria Municipal de Obras seguem atuando na limpeza e manutenção de espaços públicos do município.

Na região central, os trabalhos incluem serviços de roçada, limpeza das vias e retirada de entulhos. A iniciativa busca manter as áreas urbanas em melhores condições de conservação e circulação para moradores e visitantes.

De acordo com a administração municipal, os serviços fazem parte da rotina de manutenção dos espaços públicos e são realizados de forma contínua em diferentes pontos da cidade.

Além da conservação das áreas urbanas, a Prefeitura de Anastácio pontuou que a retirada de resíduos e a manutenção das vias contribuem para melhorar as condições dos locais utilizados diariamente pela população, incluindo áreas de circulação e convivência.