Escola Cívico-Militar abre matrículas para conclusão de ensino em Anastácio

Escola Civico-Militar Maria Corrêa Dias / Toninho Welton

A Escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias, localizada em Anastácio (MS), está com matrículas abertas para o período noturno, oferecendo uma oportunidade especial para jovens que desejam concluir seus estudos.



As vagas são destinadas a estudantes de 15 a 17 anos para o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e de 17 a 21 anos para o Ensino Médio. As turmas disponíveis incluem o Bloco Final do Ensino Fundamental e o Bloco Avançado do Ensino Médio, atendendo tanto o 1º e 2º ano quanto o 2º e 3º ano.



A escola, reconhecida pelo modelo Cívico-Militar, oferece uma educação de qualidade, combinando disciplina e formação cidadã com excelência acadêmica. As aulas no período noturno são uma ótima alternativa para aqueles que trabalham ou possuem outras atividades durante o dia, possibilitando a conclusão dos estudos em um ambiente acolhedor e disciplinado.



Interessados devem procurar a secretaria da escola, localizada na Rua Coronel Ponce, número 1488, no Centro de Anastácio, para realizar a matrícula e garantir a vaga.



Essa é uma oportunidade imperdível para jovens e adultos que desejam retomar ou concluir sua trajetória educacional, construindo um futuro com mais possibilidades.