Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

Atividade reuniu estudantes em uma experiência de valorização dos costumes e saberes regionais; proposta aproximou educação, cultura e comunidade dentro da escola
Divulgação
A manhã desta quarta-feira (09) foi de aprendizado e valorização da cultura regional na Escola Polo Municipal em Tempo Integral Jardim Independência, em Anastácio. Os estudantes participaram da aula temática “Cores e Sabores que Contam a Nossa História”, que teve como proposta apresentar aspectos da cultura pantaneira por meio de seus costumes, saberes e tradições.
A atividade proporcionou aos alunos um contato mais próximo com elementos que fazem parte da identidade da região, mostrando como conhecimentos e hábitos são transmitidos entre diferentes gerações.
Além do conteúdo trabalhado em sala, a iniciativa buscou aproximar a educação da realidade cultural da comunidade, incentivando os estudantes a conhecer, valorizar e preservar as características que fazem parte da história local.
O momento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido (PSDB), e da secretária municipal de Educação, Vera Terra, além da direção e da equipe pedagógica da unidade escolar. Os representantes acompanharam a atividade ao lado dos alunos.
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