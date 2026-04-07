Escola de Anastácio realiza atividades sobre conscientização do autismo

A iniciativa abordou a inclusão e o respeito às diferenças no ambiente escolar
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
Em referência à Semana de Conscientização do Autismo, alunos da Escola Municipal Jardim Independência, em Anastácio, participaram, na manhã desta terça-feira (7), de atividades relacionadas ao tema.
A programação contou com a presença da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da secretária de Educação, Vera Terra, da equipe do Núcleo de Educação Especial da Semed, além da direção e do corpo docente da unidade escolar.
Durante o evento, os estudantes realizaram apresentações e acompanharam uma palestra com o tema “Respeitar as diferenças é aprender a amar melhor”.
A iniciativa abordou a inclusão e o respeito às diferenças no ambiente escolar.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com a corporação, a prisão foi solicitada pela Corregedoria da PM, que também conduz a investigação
Oportunidade
A proposta é orientar o uso de computador, celular e internet
Saúde
A última reforma geral do prédio havia sido realizada em 2014.
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