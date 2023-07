Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva é premiada pelo Programa MS Alfabetiza

Professora Kelly incentiva aos alunos a estudar em Anastácio / Arquivo Pessoal

Na última semana, a Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, localizada na cidade de Anastácio, foi agraciada com um prêmio pelo Programa MS Alfabetiza, promovido pelo Governo do Estado por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação). A solenidade e entrega das premiações ocorreram dia 28 de junho, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A equipe da escola pedagógica em Anastácio foi responsável por receber o prêmio, uma vez que a escola indígena foi classificada como uma das "Escolas Destaque" e "Escolas Apoiadas" de Mato Grosso do Sul. A escola conquistou a 30ª posição no ranking entre todas as escolas estaduais dos 79 municípios, sendo reconhecida como a segunda melhor escola indígena do estado.

A professora Kelly Cristina Aquino, uma das responsáveis pelo sucesso da escola, comemorou a conquista e destaque o esforço conjunto com os alunos.

"Trabalhei na minha casa com reforços nos finais de semana, com jogos pedagógicos todos produzidos por mim mesmo. Sempre com o apoio dos pais e direção. E o resultado esta ai a escola sendo premiada”.

Com formação em pedagogia, artes visuais e pós-graduação em psicopedagogia, Kelly Cristina possui mais de 17 anos de experiência em sala de aula. Sua paixão pelo ensino começou cedo, influenciada por sua mãe, Suzi Mari Aquino, conhecida por alfabetizar as crianças e que atualmente está aposentada.

"Sou alfabetizadora e aprendi com a minha mãe Suzi Mari Aquino, que foi umas das grandes alfabetizadoras do município de Anastácio que hoje já está aposentada."

A diretora Josefa Luzia também desempenhou um papel fundamental com os professores para a conquista desse prêmio.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou que o Programa MS Alfabetiza foi criado em 2021 e implementado em 2022, está contemplando em sua primeira adesão iniciativas de formação continuada, expectativas, acompanhamento de indicadores e fortalecimento da cooperação entre o Estado e os municípios, além da oferta de material didático complementar.

Na ocasião, o secretário de Educação, Hélio Daher, destacou que o prêmio reconhece o trabalho realizado e estimula a implementação de novas ações.

Cada "Escola Destaque" recebe o valor de R$ 80 mil, enquanto para as "Escolas Apoiadas" o prêmio é de R$ 40 mil. Os valores referentes às premiações serão repassados às prefeituras, responsáveis pelas redes municipais de ensino, para que possam ser repassados diretamente às unidades escolares selecionadas.

Com o reconhecimento conquistado pelo Programa MS Alfabetiza, a Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva e sua equipe pedagógica se destacam como exemplos de excelência no sistema educacional do estado de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o compromisso com a qualidade da educação.