Escola recebe apresentação teatral em Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, em Anastácio, recebeu uma apresentação teatral do projeto de literatura infantil “Vamos voar na magia do conto”, realizada nesta terça-feira (7).



A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Educação, por meio do Setor Pedagógico, e atende escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.



O projeto inclui atividades de contação de histórias com a personificação de personagens, com foco no incentivo à leitura entre os estudantes.



A encenação contou com a presença da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e da secretária de Educação, Vera Terra.