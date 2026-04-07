Escola recebe apresentação teatral em Anastácio

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Educação, por meio do Setor Pedagógico, e atende escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, em Anastácio, recebeu uma apresentação teatral do projeto de literatura infantil “Vamos voar na magia do conto”, realizada nesta terça-feira (7).
A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Educação, por meio do Setor Pedagógico, e atende escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.
O projeto inclui atividades de contação de histórias com a personificação de personagens, com foco no incentivo à leitura entre os estudantes.
A encenação contou com a presença da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e da secretária de Educação, Vera Terra.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com a corporação, a prisão foi solicitada pela Corregedoria da PM, que também conduz a investigação
Oportunidade
A proposta é orientar o uso de computador, celular e internet
Saúde
A última reforma geral do prédio havia sido realizada em 2014.
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