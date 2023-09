Escolinha Bayern de Futsal é campeã do torneio de futsal sub-9

Time foi campeão / Divulgação

Mato Grosso do Sul tem um novo campeão no cenário do futsal sub 9, e ele atende pelo nome de Escolinha Bayern de Futsal. No último final de semana, durante o campeonato realizado na cidade de Anastácio-MS, a equipe da capital do estado alcançou a glória de forma invicta, sob a liderança dos treinadores João Marcos e Elcio Papa.

Este torneio, que contou com a participação de 10 times representando todo o estado de Mato Grosso do Sul, foi oficialmente organizado pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul, recebendo também a avaliação positiva da CBFFS, a Confederação Brasileira de Futsal, consolidando-se como um sucesso absoluto, mesmo diante de temperaturas escaldantes que alcançaram a casa dos 40 graus.

A jornada vitoriosa do Bayern teve início na fase de grupos, onde a equipe mostrou sua força ao vencer os anfitriões Anastácio por impressionantes 15 x 0. Em seguida, um empate de 0 x 0 contra a escolinha Chelsea foi seguido por uma vitória convincente de 5 x 1 sobre a escolinha Pato.

No momento decisivo do mata-mata, a Escolinha Bayern deu um show, vencendo o Arena Premier com uma goleada de 8 x 2 nas quartas de final. Na sequência, mais uma vez, enfrentaram os rivais da escolinha Chelsea e triunfaram com um marcador de 5 x 1.

A grande final trouxe a oportunidade de revanche contra a equipe do Pelezinho, pois no ano anterior, em 2022, os dois times haviam se enfrentado na final da categoria sub 8, com o Pelezinho levando a melhor. No clássico emocionante, o Pelezinho saiu na frente com 2 gols, mas a Escolinha Bayern mostrou sua resiliência e habilidade, revertendo a situação e garantindo uma vitória inquestionável com um placar de 8 x 4.

Com essa vitória, a Escolinha Bayern de Futsal conquista o direito de representar o Estado na Taça Brasil no próximo ano, prometendo continuar a brilhar nos cenários regional e nacional do futsal.