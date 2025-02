Escolinha Meninos de Ouro transforma jovens atletas de Anastácio

A Escola Meninos de Ouro tem sido um verdadeiro exemplo de como o esporte pode mudar vidas e transformar realidades / Celine Regis / O Pantaneiro

Há quase um ano, a Escolinha Meninos de Ouro, fundada e comandada por Renato Augusto Santhiago da Silva, conhecido como Renatinho, tem se destacado na formação e desenvolvimento de jovens atletas, com idades que variam de cinco a 15 anos.

Além de promover o esporte, a escola busca impactar positivamente a vida dos meninos, oferecendo um ambiente seguro e saudável, longe dos perigos da ansiedade, depressão, vícios em celulares e das ruas.

Renatinho, o responsável pela escola, que exerce também a função de técnico-geral, tem conduzido os jovens talentos da escola a grandes conquistas, provando que o esforço coletivo e a dedicação são fundamentais para o sucesso. A Escola Meninos de Ouro tem se tornado referência positiva não só em Anastácio, mas no distrito de Bonito - Águas do Miranda, principalmente para os responsáveis dos atletas, não apenas pela qualidade do futebol e futsal que praticam, mas também pelo trabalho social e educacional que oferecem.



Também se destaca pela inclusão de meninas no esporte. Apesar de reunir, atualmente, 79 meninos e uma menina, sendo a Nicolly Kriesel Santana de oito anos, a escolinha tem se mostrado um ambiente aberto e acolhedor. A presença dessa jovem atleta é uma demonstração do compromisso do projeto em promover a igualdade e a oportunidade para todas as crianças e adolescentes, incentivando a participação feminina em modalidades esportivas tradicionalmente dominadas pelo público masculino. Renatinho, reforça que o objetivo é criar um espaço em que todos se sintam parte de uma equipe, com respeito e camaradagem, onde o talento e a dedicação são o que mais importam.





Campeonatos e suas vitórias:



Entre as vitórias mais recentes, estão os títulos conquistados nas competições de futsal e campo. Em julho de 2024, a equipe Sub 10 brilhou ao se sagrar campeã da MiranCup, e não pararam por aí, em setembro de 2024, conquistaram mais dois títulos, sendo campeões nas categorias Sub 6 e Sub 12 no Miranda Open Futsal. Já a equipe Sub 8 ficou com o vice-campeonato no mesmo torneio, alcançando a segunda colocação de maneira impressionante.

Outro momento de destaque para a equipe aconteceu no 4° Bonito Cup MS, realizado em fevereiro de 2025, onde o time Sub 11 conquistou o vice-campeonato.

Essas conquistas representam mais do que medalhas e troféus. Para Renatinho, elas são o reflexo do compromisso em tirar as crianças e adolescentes da ociosidade, oferecendo um caminho saudável por meio do esporte.







Importância do esporte e da Escola:



A Escola Meninos de Ouro tem sido um verdadeiro exemplo de como o esporte pode mudar vidas e transformar realidades, oferecendo aos meninos não só a chance de desenvolver habilidades esportivas, mas também a possibilidade de crescer emocional e socialmente em um ambiente saudável e estimulante. A cada novo campeonato, o clube demonstra que o futebol e o futsal podem ser ferramentas poderosas para formar cidadãos mais conscientes e preparados para a vida.

Com um ano de existência, Meninos de Ouro segue mostrando que, para seus jovens atletas, o futuro pode ser muito mais brilhante e promissor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!