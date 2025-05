ESF Anastácio promove reunião do grupo Hiperdia com foco em prevenção

Unidade de Saúde em Anastácio / Prefeitura de Anastácio

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Anastácio promoveu, no dia 16, mais uma edição da reunião do grupo Hiperdia, iniciativa voltada ao acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial e diabetes. O encontro reforçou o compromisso da unidade com a promoção da saúde e o cuidado contínuo com a população local.

Durante a atividade, os participantes receberam orientações práticas e atualizadas sobre temas relevantes para o bem-estar e a prevenção de doenças, especialmente em um período marcado pelo aumento de síndromes gripais e riscos de arboviroses, como a dengue.

Um dos principais tópicos abordados foi a importância da vacinação contra a gripe, especialmente para os grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde. A equipe destacou que a imunização é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir internações e complicações decorrentes de infecções respiratórias.

Também foi ressaltado o uso correto de máscaras em casos de sintomas gripais, como medida de proteção individual e coletiva. A orientação visa evitar a disseminação de vírus respiratórios, em especial em ambientes fechados ou com grande circulação de pessoas.

Outro ponto de destaque foi a alimentação saudável. A equipe de saúde reforçou a importância de hábitos alimentares equilibrados como estratégia essencial para o controle da pressão arterial e dos níveis de glicemia, além de promover maior qualidade de vida aos pacientes do grupo.

A reunião também incluiu um alerta sobre os sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo, manchas na pele e náuseas. A equipe reforçou a necessidade de manter os quintais limpos, eliminar recipientes com água parada e procurar atendimento ao surgirem sinais da doença.

De acordo com a coordenação da unidade, encontros como esse são fundamentais para fortalecer o vínculo entre profissionais e pacientes, promover a educação em saúde e estimular a adoção de hábitos preventivos. A ação faz parte do trabalho permanente da ESF Anastácio em prol da saúde pública do município.

A Secretaria Municipal de Saúde parabenizou a equipe da unidade pela dedicação e incentivo contínuo ao autocuidado, pilares fundamentais para o controle de doenças crônicas e a construção de uma comunidade mais saudável.

