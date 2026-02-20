ESF Arapongas realiza encontro para gestantes em Anastácio

ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas, em Anastácio, realizou nesta quinta-feira (20) um encontro voltado às gestantes do município. A ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério.
A atividade também contou com a parceria da Coordenadoria da Mulher, vinculada à Secretaria de Assistência Social, reforçando a rede de apoio à saúde materno-infantil. A proposta foi oferecer informações e suporte às participantes durante o período gestacional.
Durante a programação, o médico Luiz Eduardo Schunke apresentou orientações sobre cuidados íntimos na gravidez e informações relacionadas à vulvovaginite. A assistente social Débora Lubas abordou temas como violência doméstica e gravidez na adolescência, destacando desafios e possibilidades de enfrentamento.
O encontro incluiu espaço para diálogo e esclarecimento de dúvidas das participantes.
