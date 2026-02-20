Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 15:44

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

ESF Arapongas realiza encontro para gestantes em Anastácio

ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 13:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas, em Anastácio, realizou nesta quinta-feira (20) um encontro voltado às gestantes do município. A ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério.

A atividade também contou com a parceria da Coordenadoria da Mulher, vinculada à Secretaria de Assistência Social, reforçando a rede de apoio à saúde materno-infantil. A proposta foi oferecer informações e suporte às participantes durante o período gestacional.

Durante a programação, o médico Luiz Eduardo Schunke apresentou orientações sobre cuidados íntimos na gravidez e informações relacionadas à vulvovaginite. A assistente social Débora Lubas abordou temas como violência doméstica e gravidez na adolescência, destacando desafios e possibilidades de enfrentamento.

O encontro incluiu espaço para diálogo e esclarecimento de dúvidas das participantes.

Leia Também

• Temperatura pode chegar a 32ºC nesta sexta-feira em Aquidauana e Anastácio

• Anastácio realiza audiência pública para prestação de contas da Saúde

• Casa do Trabalhador oferece vagas em diversas áreas em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

URGENTE

Motociclista fica ferido em grave acidente em Anastácio

Trânsito

Ciclista sofre queda grave com hemorragia em Anastácio e é socorrido por Bombeiros

Celebração

Festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes marca dias de fé em Anastácio

Entre os dias 2 e 11 de fevereiro, a comunidade católica de Anastácio viveu momentos intensos de fé, tradição e confraternização durante a festa e novena em honra à padroeira de Anastácio MS

Educação

Anastácio inicia ano letivo de 2026 com entrega inédita de kits escolares

Publicidade

Cidadania

Anastácio inicia 2026 com entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade

ÚLTIMAS

Memória

Fórum garante participação de voz indígena na construção de políticas públicas

O espaço consolida um movimento que já vinha sendo construído dentro das comunidades

Infraestrutura

Prefeitura conclui limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana

Trabalhos de retirada de lixo, galhos e entulhos seguem em ritmo intenso; população é convidada a colaborar com o descarte correto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo