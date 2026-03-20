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Estudante anastaciano desenvolve mÃ©todo de cÃ¡lculo e inspira criaÃ§Ã£o da fÃ³rmula matemÃ¡tica

O mÃ©todo, que inicialmente surgiu como uma forma pessoal de facilitar seus estudos, acabou despertando o interesse de professores de matemÃ¡tica

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 18:02

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Um talento que começou a se destacar ainda no 7º ano agora ganha reconhecimento dentro da comunidade escolar. O estudante da EECIM Maria Corrêa Dias do 9° Ano A, Lucas de Oliveira Araújo, chamou a atenção da professora ao apresentar um método próprio de cálculo, desenvolvido a partir de observações e práticas realizadas em sala de aula ao longo dos últimos anos.
A proposta criada por Lucas se baseia em estratégias diferenciadas de raciocínio lógico, permitindo resolver a operação básica matemática de subtração, de forma mais ágil e intuitiva. O método, que inicialmente surgiu como uma forma pessoal de facilitar seus estudos, acabou despertando o interesse dos professores de matemática Adriana Pariz Pereira Rosa (EECIM Maria Corrêa Dias e EE Roberto Scaff) e Érico Rosa da Silva Pariz ( EE Dep. Carlos Souza Medeiros) que decidiram aprofundar a ideia.
A partir disso, os docentes iniciaram um processo de modelagem matemática do método, buscando compreender, organizar e validar a lógica por trás da técnica desenvolvida pelo estudante. Segundo eles, a iniciativa não apenas evidencia o potencial criativo dos alunos, mas também reforça a importância de um ensino que valorize a experimentação e o protagonismo estudantil.
“O mais interessante é perceber que o Lucas não apenas aplica regras prontas, mas constrói caminhos próprios para chegar às soluções”, destacou a professora Adriana. Já o professor Érico ressaltou que a modelagem permite transformar a ideia em algo estruturado, possibilitando que outros alunos também possam aprender e aplicar o método.
A experiência vem se tornando um exemplo inspirador para os estudantes anastacianos, mostrando que a matemática pode ser explorada de forma criativa e significativa. O trabalho conjunto entre aluno e professores reforça o papel da educação como espaço de inovação, descoberta e construção coletiva do conhecimento.
A expectativa agora é que o método continue sendo aprimorado e, futuramente, possa ser apresentado em feiras científicas e eventos educacionais, ampliando ainda mais seu alcance e impacto.

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