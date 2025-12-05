Estudante de Anastácio conquista 3º lugar no Concurso Agrinho 2025

A edição teve como tema "Cultivando Saberes, Protegendo o Pantanal", com foco em educação ambiental, produção sustentável e preservação do bioma
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A estudante Maria Clara Duarte Marin, do 3º ano da Escola Municipal Rural Polo Km 21, em Anastácio, conquistou o 3º lugar no Concurso Agrinho 2025, na categoria Fábula, entre participantes de 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A edição teve como tema “Cultivando Saberes, Protegendo o Pantanal”, com foco em educação ambiental, produção sustentável e preservação do bioma.
O trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora Lídia Aparecida Cabral do Nascimento, com acompanhamento da diretora Silvana Cruz da Silva e do coordenador Vagner Lima Netto. A fábula abordou a relação entre o homem pantaneiro e o meio ambiente, destacando práticas de cuidado e preservação.
A cerimônia de premiação ocorreu em 3 de dezembro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, reunindo estudantes, representantes da educação e autoridades estaduais. O Programa Agrinho é realizado com apoio do Governo do Estado, Senar, Famasul e sindicatos rurais, com objetivo de promover educação, cidadania e consciência ambiental na rede pública.
O desempenho de Maria Clara é registrado como resultado do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola e pelo município de Anastácio na formação dos estudantes.
