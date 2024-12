Ex-funcionário furta objetos de oficina e é preso em Anastácio

Bandido foi levado para a delegacia / Ilustrativa

Um ex-funcionário de uma oficina mecânica em Anastácio, de 25 anos, foi preso após furtar diversas objetos do local. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (1), mesmo dia em que foi preso pela Polícia Civil.

Segundo informações, o dono da oficina de 42 anos procurou a delegacia após notar o furto de objetos, como uma lixadeira, botijão de gás, furadeira, extensão, retificador e outros itens.

Com as informações do furto, os investigadores foram a campo e identificaram o homem, o mesmo que há duas semanas furtou objeto de uma camionete.

O dono do veículo segurou o bandido que tentava fugir e levou à delegacia. Mas, ele não ficou muito tempo preso e voltou a cometer o crime.

Aos investigadores, o bandido disse que já tinha trabalhado na oficina e sabia como fazer o furto.

O botijão de gás ele já tinha vendido por R$ 50 e não foi possível recupera-lo.