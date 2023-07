Ex que matou Adriana na frente da filha tinha passagens por violência doméstica

O ex-marido de Adriana Pereira, de 36 anos, que foi morta com cinco tiros na frente da filha de 9 anos, em Anastácio, já tinha sete registros de violência doméstica, ameaça, dano, contra suas ex-mulheres.

Conforme informações do site Midiamax, os boletins de ocorrência começaram a ser registrados desde o ano de 2008 e depois em 2009 sendo um no mês de março e outro no mês de abril, e mais registros em 2010 e 2022, sendo o último feito por Adriana.

Duas ex-mulheres do autor registraram boletins de ocorrência contra ele. Uma das mulheres de 39 anos registrou um BO no dia 31 de julho de 2010, dizendo que havia se relacionado com o autor e os dois haviam terminado há 15 dias, sendo que estavam conversando para reatar até que o viu com outra mulher na rua.



Quando ele viu que havia sido flagrado a derrubou da moto onde estava e passou a agredi-la com socos no rosto e chutes. Já Adriana registrou um BO em novembro de 2022, quando foi agredida pelo autor que tentava reatar o relacionamento.

Patrícia contou no dia dos fatos que estava separada do autor há 10 dias e que ele insistia em reatar o relacionamento. Sendo que ela negou e foi espancada por ele com socos e chutes.

O autor teve o pedido de prisão expedido pela polícia e é procurado.