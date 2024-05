"Exibido" de Dodge Ram acaba preso com pistola em Anastácio

Ilustrativa - Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso com uma pistola na quinta-feira (2), em Anastácio. Ele dirigia uma Dodge Ram e “arrancou” com a caminhonete perto da polícia, o que motivou a sua abordagem.



Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar patrulhava a Rua 27 de Julho, próximo ao semáforo do cruzamento com a Avenida da Integração, quando viu o condutor de uma Dodge Ram realizar arrancada brusca, cantando pneus e assim motivando a abordagem.



Após checagem na documentação veicular, foi realizada busca no interior do veículo, sendo localizada uma pistola carregada e alimentada com sete cartuchos.



A arma de fogo estava guardada em uma sacola de pano, em cima do console que fica entre os bancos dianteiros do veículo.



Questionado se possuía a documentação relacionada à arma, o motorista de 51 anos apresentou o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, com data de validade de 2013.



Diante dos fatos, ele foi preso e levado para a delegacia de polícia civil de Anastácio.