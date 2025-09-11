Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha em Anastácio

Arquivo/ O Pantaneiro

A Administração Municipal de Anastácio realiza no dia 11 de setembro, a partir das 19h, no Salão da Casa da Cultura, a exposição “17 Anos da Festa da Farinha de Anastácio”.



O evento tem como foco a celebração da imigração nordestina e o destaque para a maior colônia de nordestinos do Estado, resgatando tradições e costumes ligados à história cultural do município.



A programação contará com fotografias e vídeos que registram edições anteriores da Festa da Farinha, apresentações musicais e de dança, literatura de cordel, artesanato e a tradicional Farinha de Mandioca do Pulador. Também estão previstas atrações gastronômicas e culturais que retratam a diversidade da cultura nordestina em Anastácio.



O objetivo da exposição é oferecer à população a oportunidade de conhecer e vivenciar a tradição que há 17 anos faz parte da valorização da história e da cultura local.

