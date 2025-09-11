Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:22

Festa

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha em Anastácio

O evento tem como foco a celebração da imigração nordestina e o destaque para a maior colônia de nordestinos do Estado

Da redação

Publicado em 11/09/2025 às 10:41

Arquivo/ O Pantaneiro

A Administração Municipal de Anastácio realiza no dia 11 de setembro, a partir das 19h, no Salão da Casa da Cultura, a exposição “17 Anos da Festa da Farinha de Anastácio”.

O evento tem como foco a celebração da imigração nordestina e o destaque para a maior colônia de nordestinos do Estado, resgatando tradições e costumes ligados à história cultural do município.

A programação contará com fotografias e vídeos que registram edições anteriores da Festa da Farinha, apresentações musicais e de dança, literatura de cordel, artesanato e a tradicional Farinha de Mandioca do Pulador. Também estão previstas atrações gastronômicas e culturais que retratam a diversidade da cultura nordestina em Anastácio.

O objetivo da exposição é oferecer à população a oportunidade de conhecer e vivenciar a tradição que há 17 anos faz parte da valorização da história e da cultura local.

Leia Também

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

