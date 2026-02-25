Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município
Faleceu na madrugada desta quarta-feira (25), aos 83 anos, a ex-primeira-dama de Anastácio, Sra. Edi Conceição Medina Medeiros. Ela foi vítima de síndrome febril hemorrágica, deixando familiares, amigos e a comunidade anastaciana consternados com sua partida.
Nascida em 28 de agosto de 1942, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município. Viúva de Alarico David Medeiros Sobrinho, prefeito de Anastácio entre 1973 e 1977, exerceu com elegância e dedicação o papel de primeira-dama durante o mandato do esposo, sendo presença constante em ações sociais e eventos comunitários.
Reconhecida por sua postura impecável e refinamento, Edi conquistou o título de mulher mais elegante em um congresso nacional, tornando-se referência em etiqueta e comportamento. Professora de etiqueta, sempre foi admirada pela forma distinta com que se apresentava e conduzia sua vida pública e pessoal.
Na área educacional e artística, atuou na Escola Dona Isabel, onde foi professora de pintura e promoveu exposições dos quadros produzidos por seus alunos, incentivando talentos e valorizando a arte local. Também participava ativamente do Coral e do grupo de Pintura da igreja, demonstrando seu amor pela cultura e pela expressão artística.
Integrante do Grupo da Melhor Idade, destacou-se em concursos e eventos, conquistando o título de Miss Mercosul, além de ter recebido o título de Princesa e outras honrarias, sempre representando Anastácio com charme e elegância.
Conhecida como uma mulher extremamente elegante, de postura firme e presença marcante, Edi deixa xx filhos, além de netos, demais familiares e uma legião de amigos que hoje lamentam sua perda.
O velório está sendo realizado na Central Pax, localizada na Rua Pedro Pires Cardoso, bairro Novo Horizonte, em Anastácio (MS). O sepultamento será às 15h30 no Cemitério de Aquidauana.
A comunidade se despede de uma mulher que marcou gerações com sua elegância, talento e dedicação às causas sociais e culturais do município.
