Família de Anastácio faz sucesso no litoral do Paraná com tradição do tereré

Arquivo Pessoal

As férias de uma família de Anastácio, no litoral do Paraná, se tornaram uma experiência inesquecível e renderam até uma entrevista para a televisão local. Jaqueline Ortiz, manicure, seu marido e seus três filhos chamaram a atenção em Matinhos, uma das praias mais visitadas da região, por manterem viva a tradição do tereré em um lugar onde o chimarrão predomina.



“Viemos para passar cinco dias aqui. Começamos a planejar a viagem em novembro e trabalhamos bastante para juntar as economias. Fazia 10 anos que não viajávamos juntos, então foi um momento muito especial para a nossa família”, conta Jaqueline, emocionada.



Durante uma reportagem sobre o calor fora do comum registrado em Matinhos, a família atraiu a curiosidade dos moradores e turistas ao trocar o tradicional chimarrão do sul pelo refrescante tereré.



“Eles ficaram surpresos, porque aqui as pessoas tomam chimarrão, mas nós estávamos com nosso tereré. Explicamos que isso é parte da nossa cultura no Mato Grosso do Sul. No calor de 46°C que fez recentemente em Aquidauana, o tereré é nosso alívio”, brinca Jaqueline.



A conversa descontraída durante a entrevista permitiu à família apresentar o tereré e sua tradição, reforçando que a bebida gelada é consumida a qualquer hora do dia no estado. “O repórter experimentou e gostou muito! Achou refrescante e disse que combina perfeitamente com o calor daqui, que está realmente fora do comum”, relembra Jaqueline.



A escolha de Matinhos como destino foi baseada na recomendação de amigos. “Duas clientes, a Lise e a Carol, disseram que a praia era ótima para famílias e para descansar. Está sendo uma experiência maravilhosa, realmente valeu o esforço de economizar e nos organizar”, afirma a manicure.



Além de curtirem o litoral, a família ficou orgulhosa de compartilhar um pouco da cultura sul-mato-grossense com os paranaenses. “Foi um privilégio falar da nossa terra e do nosso tereré para uma grande emissora. Momentos como esse tornam a viagem ainda mais especial”, conclui Jaqueline.