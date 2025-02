Família de Anastácio organiza vaquinha para tratamento de homem agredido

Reprodução

A família de Marcelo Augusto Goulart Falcão, de 29 anos, está mobilizando uma campanha de arrecadação de fundos para custear o tratamento do jovem, que sofreu queimaduras graves em partes do rosto e do corpo. Marcelo está internado na Santa Casa de Campo Grande desde o dia 2 de fevereiro, em estado grave.



A vaquinha solidária busca contribuições para cobrir os custos médicos e de reabilitação de Marcelo, que enfrenta um longo e difícil caminho de recuperação. A chave Pix para doações está em nome de sua mãe, Lucimara Goulart (698.129.261-00).



O caso ganhou grande repercussão após a suspeita de envolvimento de uma mulher, que teria cometido a agressão e posteriormente debochado da situação nas redes sociais, o que gerou revolta na comunidade. Familiares e amigos de Marcelo têm utilizado as redes para pedir justiça e cobrar uma investigação rigorosa das autoridades.



O apelo por justiça e solidariedade continua crescendo, e a família reforça a importância de compartilhar a campanha para que mais pessoas possam ajudar. "Quem puder contribuir, mesmo que com pouco, estará ajudando o Marcelo a ter uma segunda chance de vida", diz um dos familiares.