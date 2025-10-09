Famílias de Anastácio recebem orientações sobre o Bolsa Família

Durante a reunião, foram apresentadas orientações sobre a necessidade de manter o acompanhamento escolar e de saúde em dia, requisitos essenciais para a manutenção do benefício
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A equipe do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família realizou, na terça-feira (7), um encontro informativo com famílias que se encontram em descumprimento das condicionalidades do programa.
Durante a reunião, foram apresentadas orientações sobre a necessidade de manter o acompanhamento escolar e de saúde em dia, requisitos essenciais para a manutenção do benefício.
O encontro também contou com uma palestra sobre saúde mental, ministrada pelo Dr. Wesley Gustavo, diretor clínico e responsável técnico da Abramastacio, que abordou cuidados e práticas voltadas ao bem-estar das famílias.
A ação teve como objetivo esclarecer dúvidas e reforçar a importância da participação dos beneficiários no cumprimento das condicionalidades do programa, garantindo a continuidade do acesso ao Bolsa Família.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destaca que o cumprimento dessas exigências é essencial para fortalecer o compromisso das famílias com a educação e a saúde de seus integrantes.
