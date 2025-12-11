Feira da Agricultura Familiar de Anastácio acontece nesta sexta

Show da dupla Evandro e Quiko promete agitar a noite na Praça Garibaldi Medeiros
A cidade de Anastácio se prepara para mais uma edição da tradicional Feira da Agricultura Familiar, que será realizada amanhã, 12 de dezembro, na Praça Garibaldi Medeiros. O evento, já querido pela comunidade, promete uma noite repleta de música, alegria e valorização da produção local, reunindo agricultores, artesãos e visitantes em um ambiente de confraternização e cultura.
A feirinha funcionará das 14h às 22h, oferecendo uma grande variedade de produtos regionais — todos preparados e cultivados pelos próprios produtores. Entre as opções, o público poderá encontrar hortaliças frescas, frutas, mel, queijos, doces caseiros, artesanato e outras iguarias típicas da região.
Além das delícias e produtos artesanais, a programação inclui um show especial da dupla Evandro e Quiko, que deve animar a noite com um repertório repleto de sucessos. A apresentação está entre os momentos mais aguardados da feira, reforçando o caráter festivo e cultural do evento.
A Feira da Agricultura Familiar de Anastácio é reconhecida por incentivar a economia local e fortalecer o vínculo entre produtores e consumidores, aproximando a comunidade da riqueza rural do município. A organização convida toda a população a prestigiar e aproveitar a programação.
A expectativa é de grande público e de mais uma edição marcada pela diversidade, qualidade e pelo espírito acolhedor que caracterizam a feira.
