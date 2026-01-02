Feira da Agricultura Familiar inicia Ano Novo com Grupo Nosso Balanço

O evento, que promove o acesso a alimentos frescos e o fortalecimento dos pequenos produtores locais / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A programação de férias e verão em Anastácio ganha um atrativo especial já na próxima sexta-feira, dia 2 de janeiro. A Feira da Agricultura Familiar terá sua primeira edição do ano de 2026 na Praça Garibaldi Medeiros, com o tema "Produção e Sustentabilidade".

O evento, que promove o acesso a alimentos frescos e o fortalecimento dos pequenos produtores locais, terá uma atração extra para a ocasião. Para animar a noite, a organização preparou um show com o Grupo Nosso Balanço, garantindo um clima ainda mais gostoso para as famílias aproveitarem.

A feira é um ponto de encontro tradicional na cidade, onde os consumidores podem adquirir frutas, verduras, legumes e outros produtos agrícolas diretamente de quem os produz, com preços acessíveis e toda a qualidade dos alimentos cultivados na região.

O convite é extensivo a toda a população para iniciar o ano comendo bem, apoiando a economia local e desfrutando de uma programação cultural ao ar livre. A Feira da Agricultura Familiar começa no período da tarde e segue até o final da noite desta sexta-feira, 2 de janeiro, na Praça Garibaldi Medeiros, em Anastácio.

