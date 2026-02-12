Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026

Feira de adoção em Anastácio encontra novos lares para 21 cães e gatos

Evento realizado na Praça Garibaldi Medeiros reuniu animais resgatados pelo CCZ e contou com a presença do secretário de Saúde e da coordenadora do centro

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 15:37

Para quem não pôde comparecer à feira, mas deseja adotar um felino, a equipe do CCZ segue disponível para acolhimento e orientação / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A manhã de terça-feira, dia 11, foi de alegria e recomeço para 21 animais que estavam sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anastácio. Durante a Feira de Adoção de Cães e Gatos, realizada na Praça Garibaldi Medeiros, cinco cães e dezesseis gatos ganharam novos lares.

A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo encontrar famílias dispostas a acolher animais vítimas de abandono e maus-tratos, que passaram por processo de reabilitação e estavam aptos para a adoção responsável.

O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e a coordenadora do CCZ, Suelen Guessy Braga, acompanharam o evento e destacaram a importância da iniciativa tanto para o bem-estar animal quanto para a saúde pública. “Além de garantir cuidado e proteção a esses animais, a adoção contribui para o controle populacional e reduz o número de animais em situação de rua”, pontuou o secretário.

A população compareceu, conheceu os animais disponíveis e fez a diferença. Cada adoção foi precedida de orientações sobre guarda responsável, vacinação e cuidados básicos.

Para quem não pôde comparecer à feira, mas deseja adotar um felino, a equipe do CCZ segue disponível para acolhimento e orientação. Basta procurar a unidade e conhecer os gatinhos que ainda aguardam por um lar.

A Prefeitura de Anastácio reforça que a adoção é um ato de amor e responsabilidade, e que cada novo lar representa uma segunda chance.

